"La tassa di soggiorno ci serve"

"Alla fine nessuno dei candidati sindaco a Bellaria Igea Marina vede come un tabù la tassa di soggiorno. Durante il confronto dei candidati, organizzato da Confesercenti nei giorni scorsi, anche i miei concorrenti Filippo Giorgetti e Gianni Giovanardi hanno dovuto convenire sulla bontà delle nostre motivazioni. La tassa di soggiorno va applicata al più presto per non perdere altri soldi. Non possiamo rimandare ancora".

Il candidato Primo Fonti della lista ‘Insieme’ pensa che l’imposta sia "un atto di giustizia sociale, perché consentirebbe di eliminare l’addizionale Irpef comunale, che grava quasi esclusivamente sul reddito fisso e sui pensionati. Per Fonti, "la tassa incrementerebbe notevolmente il bilancio comunale di molti milioni di euro da investire nel turismo. Se prevediamo una media di due milioni di turisti l’anno, abbiamo perso fino ad oggi una montagna di euro e molte opportunità di investimenti in più di 12 anni. Dal 2011, quando la legge è stata emanata". Fonti è contrario invece alla proposta di Giorgetti e Giovanardi di esaminare l’imposta insieme alla riduzione dell’Imu sugli immobili a destinazione alberghiera.

"L’imposta non è pagata dall’albergatore – spiega il candidato - ma dal turista. Se il bilancio lo consente si potrebbe escludere la riduzione dell’aliquota Imu dove ritenuta eccessiva, ma non come merce di scambio con la tassa di soggiorno, per i nostri albergatori. Che senso ha scambiare un’imposta che paga l’albergatore con un’altra che non la paga? Non ha proprio senso".