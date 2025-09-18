La tassa sui turisti riempie le casse : "Mezzo milione di introiti ad agosto"

"Per il mese di agosto incasseremo dall’imposta di soggiorno circa 500mila euro. È un risultato superiore alle nostre previsioni". Per Bellaria, che applica per la prima volta quest’anno la tassa per i turisti (da giugno a settembre), si tratta di un ’tesoretto’ importante. "Avevamo tarato le nostre stime sulla base delle presenze storiche del periodo usando molta prudenza – fa il punto il sindaco Filippo Giorgetti – Oggi possiamo dire che i conti dell’imposta di soggiorno stanno andando meglio del previsto. E anche la stagione estiva, pur con delle difficoltà, ha tenuto". Il dato di agosto è ancora una stima, ma rafforza una tendenza chiara: "Oltre 350mila euro incassati a giugno, 400mila a luglio e mezzo milione ad agosto". In tre mesi la tassa ha quindi garantito entrate superiori a 1,2 milioni di euro: era l’obiettivo iniziale fissato dal Comune e manca ancora settembre. Un risultato significativo. Bellaria era rimasto l’ultimo comune costiero del Riminese a non applicare la tassa. La svolta è arrivata quest’anno con un’applicazione della tassa "graduale, equa e sostenibile", tiene a ribadire Giorgetti: 2,50 euro a notte nei quattro stelle, 1,50 nei tre stelle, 1 euro nelle strutture minori, 20 centesimi per le aree camper. L’imposta – in vigore da giugno a settembre – si applica solo sui primi 6 pernottamenti consecutivi, che diventano 10 per campeggi e aree sosta. Secondo Giorgetti, la tassa non ha scoraggiato le presenze: "In generale si è accorciato il periodo di permanenza: chi prima stava qui 15 giorni ne ha fatti 10, chi 10 si è fermato a 6. Ma non è dipeso dall’imposta". Sulle famiglie ha invece inciso il caro-vita.

L’introduzione della tassa inoltre ha permesso di ’scovare’ parecchie strutture ricettive che finora erano rimaste nell’ombra, in particolare le case date ai turisti: "Grazie al codice identificativo nazionale si sono registrate 108 nuove attività legate agli affitti brevi. È un dato importante per la trasparenza e il controllo del settore". Se i numeri sono incoraggianti, resta ora da capire come verranno spesi i proventi. "Abbiamo già chiarito – ribadisce Giorgetti – che i fondi saranno investiti nella promozione turistica, nella manutenzione del territorio e nei servizi ai turisti. Con l’obiettivo di rendere Bellaria sempre più accogliente, moderna, competitiva". Nelle scorse settimane non sono mancati i richiami dall’opposizione. Gianni Giovanardi, di Obiettivo Comune, ha avvertito che gli incassi non devono "finire dispersi in mille rivoli" ma essere destinati "al decoro urbano, alla pulizia e alla cura del verde pubblico". Dalle file del Pd, invece, critiche al programma degli eventi estivi, "più poveri rispetto al passato e con meno appuntamenti di richiamoi".

Aldo Di Tommaso