La tecnologia è una risorsa se viene usata con intelligenza

Oggi la tecnologia è ovunque, dalla casa al lavoro, e anche a scuola sta diventando sempre più presente. Di recente il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha riportato l’attenzione su questo tema con una circolare che limita l’uso dei telefonini durante le lezioni. Questo ha fatto riaccendere il dibattito tra chi pensa che siano dannosi per lo studio e chi invece li vede come un aiuto per la didattica. La maggior parte di noi ha scelto di vedere lo smartphone a scuola come opportunità.

Innanzitutto, c’è chi crede che gli smartphone possano essere utili in classe. Se usati bene, possono aiutare nello studio: permettono di cercare informazioni velocemente, usare app educative e accedere a materiali digitali. Alcuni insegnanti potrebbero sfruttarli per quiz interattivi o lezioni multimediali, rendendo le spiegazioni più coinvolgenti e divertenti per i ragazzi.

In secondo luogo, per studenti con difficoltà il telefono può essere un vero supporto. Esistono app che leggono i testi ad alta voce, aiutano a prendere appunti o a tradurre lingue straniere in tempo reale. Inoltre, imparare a usare la tecnologia in modo intelligente è importante per il futuro, perché nel mondo del lavoro sarà sempre più richiesto.

Chi è contrario all’uso degli smartphone a scuola ha diversi motivi per esserlo. Il primo è la distrazione: notifiche, social e giochi possono togliere attenzione alla lezione, rendendo più difficile concentrarsi e imparare. Un altro problema è il rischio di cyberbullismo: i telefoni possono essere usati per scattare foto o registrare video senza permesso, creando situazioni problematiche sia personali che tra i compagni. Inoltre, l’uso eccessivo dello smartphone può portare a una sorta di dipendenza digitale, sentendo la mancanza del telefono anche quando non serve e sottraendo tempo a noi stessi.

Sono problemi innegabili; ma questo non implica che non possano essere gestiti, basta usare l’intelligenza ed essere rispettosi verso i nostri coetanei, perché ognuno ha i propri diritti e bisogna prendersene cura come se fossero i nostri. Quindi la soluzione migliore non è un divieto assoluto, ma regole più chiare. Nelle scuole potrebbero, ad esempio, vietare gli smartphone durante le spiegazioni e utilizzarli in specifiche attività didattiche.

Insomma, più che eliminare i telefoni, sarebbe utile insegnare a usarli nel modo corretto. La tecnologia non è né buona né cattiva di per sé: dipende da come la si utilizza. Se usata con intelligenza e consapevolezza può diventare una grande opportunità anche a scuola.

Classe III CSant’Agata Feltria