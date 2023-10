La telenovela infinita: "Già spesi 100mila euro per il recupero del Delfinario"

"Siamo stanchi di spendere soldi per la riqualificazione e messa in sicurezza dell’ex Delfinario mentre dal Comune continuano ad arrivare nuove prescrizioni. Per noi ormai è un pozzo di san Patrizio. In tre anni abbiamo evitato il degrado e speso 86.500 di lavori, e 9.000 euro di canone. Ma non si vede la luce in fondo al tunnel". È uno sfogo a due voci quello che arriva da Sauro Pari e Gianfranco Santolini, presidenti rispettivamente di Fondazione Cetacea e Club Nautico, che insieme hanno avuto in concessione la storica struttura davanti al lungomare Tintori.

Il progetto prevede che nell’ex Delfinario venga realizzato un altro centro di recupero delle tartarughe, un sorta di ’ospedale del mare’, che la Fondazione Cetacea ha già anche a Riccione, e un centro per attività sportive, vela e non solo. L’inaugurazione è stata annunciata e rimandata più volte. La volta buona pareva lo scorso giugno. Poi questo mese. Acqua passata. "Purtroppo è tutto in alto mare – sbotta Sauro Pari –. Non abbiamo i permessi per mettere le vasche, nè per fare altro. Mentre la Soprintendenza ci ha dato il via libera già nel novembre 2022, il Comune ci fa impazzire. Prima ci hanno chiesto di eliminare gli abusivi edilizi legati alla precedente gestione, salvo le opere strutturali. Ora, dopo vari sopralluoghi e indagini, vorrebbero farci abbattere lo scivolo lato Riccione e le due ’torrette’. Una delle quali serviva da ascensore per persone disabili. Si tratta di opere che non ledono il decoro dell’area. La loro silhouette è accettabile. Rimuoverle ci costerebbe altri 100mila euro, portando il totale a 200mila, sui 270mila complessivi previsti inizialmente per la messa in sicurezza e ristrutturazione riqualificata coi nuovi spazi. Non siamo imprese di lucro, ma onlus: dove prendiamo quelle cifre? Dopo un’estate ’in trasferta’, con i corsi di educazione ambientale per 700 ragazzi che abbiamo dovuto tenere al vicino minigolf, è tutto fermo di nuovo, arenato. A chi giova tutto questo? Il Comune ci dà in concessione una struttura e poi ci impedisce di riqualificarla. Però paghiamo per difenderla dal degrado". "Meno male – commenta amaro Santolini – che il progetto interessava al Comune e alla città. Facciamo i custodi di una struttura che sarebbe abbandonata, e lo facciamo pagando. Se la giunta non riesce a risolvere il problema, si vada in consiglio comunale".

Mario Gradara