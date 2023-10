La tentazione di fare a meno del sindaco

Mentre i bookmaker si dannano per interpretare i segnali premonitori in vista della sentenza del 10 ottobre, si fa largo nei riccionesi un sospetto: non sarà che si sta meglio senza? La leghista Raffaelli arriva a dire "meglio la commissaria della sindaca Angelini". Lo avevano detto anche di Renata Tosi, scaricata nel 2017 dai suoi alleati. A forza di gettare fango nel ventilatore e disarcionare i sindaci (due volte in sei anni), prima o poi gli elettori si convinceranno di poter badare a se stessi. Quello sarà un brutto giorno per i politici di ogni colore e schieramento che non hanno ancora capito la differenza tra interessi privati e bene pubblico.