La Tenuta del Monsignore inserita tra le imprese storiche

La Tenuta del Monsignore dei fratelli Bacchini di San Giovanni in Marignano è stata iscritta dalla Camera di Commercio nel Registro delle Imprese Storiche e l’azienda risale addirittura all’anno 1385, con la prima vendemmia attestata in pieno Medioevo da documenti ufficiali. Per ricostruire la storia, la famiglia Bacchini ed in particolare Sandro, esperto e appassionato, si è avvalsa del contributo di esperti storici, in particolare Maria Lucia de Nicolò, Francesco Raimondi e Emiliano Bianchi che hanno permesso di ricostruire genealogia, vicende storiche, ma anche l’evoluzione dell’azienda agricola fino ad oggi. Per questo motivo, insieme a Sandro Bacchini, il Comune di San Giovanni in Marignano, ha dato vita giovedì sera ad una cerimonia per celebrare e festeggiare questo importante traguardo. "Non sono molte le realtà che possono vantare secoli di storia, e questo traguardo è ancora più significativo – afferma il Sindaco Daniele Morelli – se consideriamo che si tratta di una piccola azienda agricola familiare, che ha saputo nei secoli evolversi e modernizzarsi, mantenendo sempre uno stretto legame tra azienda e famiglia. C’è una simbiosi tra famiglia e terra nella storia della famiglia Bacchini, che ha percorso 19 generazioni e 638 anni di storia radicati tra San Giovanni in Marignano e i Comuni limitrofi". Grande protagonista della serata è stato Sandro Bacchini (nella foto al centro) che ha incantato il pubblico presente raccontando la storia della famiglia e il percorso per arrivare al prestigioso e storico riconoscimento.

lu.pi.