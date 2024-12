La terapia della musica: "Cantiamo i Beatles al ’Valloni’ per aiutare il nostro amico"

La sua ’cura’ è cantare i brani dei Beatles con gli amici di una vita. Che vanno a trovarlo tutti i giovedì al ’Valloni’, improvvisando concerti con lui e gli altri ospiti della casa di riposo. Ennio Sanese (nella foto), Alfredo Pandolfini e Walter Giovagnoli, insieme ad alcuni musicisti, saliranno sul palco anche martedì 17 dicembre, al cinema Tiberio, per la serata Canzoni in libertà organizzata dal ’Valloni’. Lo faranno per Giorgio Pari, l’amico di sempre, e per tante altre persone affette da demenza senile e Alzheimer. Pari è uno dei soci fondatori del Carnaby insieme a Sanese, Pandolfini, Giovagnoli (che poi lasciò la discoteca per diventare architetto). Da anni soffre di una rara forma di demenza senile e da alcuni mesi è al ’Valloni’. Dove Ennio, Alfredo e Walter si recano ogni giovedì per andare a trovarlo e far trascorrere, a lui e altri ospiti, qualche ora di allegria.

"Giorgio è tutt’ora socio del Carnaby, anche se non lavora più da anni a causa della malattia. Ma è, soprattutto, il nostro grande amico – racconta Sanese – Tutti e quattro abbiamo la stessa età: 77 anni. Abbiamo fondato il Carnaby insieme, insieme abbiamo vissuto gran parte delle nostre vite". L’amicizia è saldissima. La musica ha fatto il resto. "Al ’Valloni’ cantiamo insieme le canzoni dei Beatles e degli altri artisti della nostra gioventù. Spesso ci presentiamo da Giorgio insieme ad alcuni amici musicisti. Tutti si divertono. Ogni sorriso per noi è un regalo". Per Giorgio e gli altri ospiti, quelle ore di amicizia e musica sono un vero toccasana. Per questo Stefano Vitali, presidente del ’Valloni’, ha invitato Sanese e gli altri a esibirsi alla speciale serata che si terrà al Tiberio. "Sarà un momento di festa – dice Vitali – per i 350 anziani e le persone malate di Alzheimer della zona di Rimini che seguiamo con operatori e volontari. Naturalmente canteremo anche i Beatles...".

Manuel Spadazzi