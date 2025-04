La testimonianza: "Aggredito e derubato da alcuni ragazzi"

"Un giovane amico di mio figlio è stato aggredito e derubato da un gruppo di ragazzi. Con la scusa di chiedergli una sigaretta, gli hanno rubato una collanina, un cappello e il portafogli. Uno del gruppo ha persino incitato un altro a colpirlo. È inaccettabile che i nostri ragazzi non possano sentirsi al sicuro nemmeno nel centro della nostra città". La testimonianza è stata pubblicata ieri mattina nel gruppo Facebook "Come vorremmo la nostra Riccione", scatenando immediatamente una serie di reazioni e decine e decine di commenti.

Il presunto episodio, stando a quanto riferito sui social network, si sarebbe verificato sabato scorso in viale Panoramica. Non si segnalano interventi delle forze dell’ordine né al momento la vittima (o i suoi genitori) hanno presentato denuncia. I carabinieri della compagnia di Riccione hanno comunque deciso di approfondire la questione, prendendo contatti con l’autore del post, al fine di poter fare chiarezza su una vicenda dai contorni al momento ancora abbastanza incerti e nebulosi.

Le modalità dell’episodio ricordano quelle delle aggressioni commesse, specialmente in passato, dalle baby gang durante il periodo estivo. Ad ogni modo, sono in corso accertamenti per risalire all’identità della presunta vittima dell’aggressione e stabilire nel dettaglio la dinamica dei fatti.