La tombola fa felici due piccoli vincitori: 15mila euro a un bambino di 6 anni

Piccoli vincitori. Ha urlato tombola con tutta il fiato che aveva in mezzo alla folla. Sei anni, di Borgo Maggiore, è Giacomo Andreini il vincitore del premio più ricco messo in palio dalla tradizionale tombola che ogni anno si svolge a San Marino, in Piazzale Lo Stradone, in occasione della festa della Repubblica. Una tombola da 15.000 euro, premio decisamente ricco. La seconda tombola di 7.500 euro è stata vinta da un altro bambino di 9 anni, Hitam Khalifa di Serravalle. Arianna Tani di Murata, invece, è la vincitrice della cinquina: in tasca 2.500 euro.