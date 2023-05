La toponomastica di Cattolica si tinge di rosa Nuove intitolazioni alle donne illustri della città

"Quante sono le vie, i luoghi pubblici, intitolati alle donne all’inerno del territorio comunale di Cattolica? Una minoranza. Per tale motivo con questo primo atto, di variazioni e nuove denominazioni, abbiamo voluto valorizzare la memoria di concittadine impegnate nella comunità o di figure femminili di alto prestigio". Con queste parole l’assessore Federico Vaccarini annuncia le novità arrivate dalla Commissione per la toponomastica ed approvate ieri dalla Giunta comunale. Nascono così i "Giardini Bruna Giommi" nell’area di recente realizzazione adiacente a via Quarto. Altra novità è il "Parco Anna Pizzagalli" individuato tra le vie Carpignola e Quasimodo, di fronte alla parrocchia di San Benedetto. Sempre in ambito della valorizzazione delle figure femminili della comunità, ecco che, nella zona compresa tra la scuola secondaria di primo grado "Emilio Filippini" ed il nascente Palasport, trova spazio il "Parco Luisa Prioli". Infine, così come ormai conosciuta in maniera informale dai cattolichini, arriva l’ufficialità per la "Piazzetta della Gina", mentre al pittore secentesco Cesare Pronti verrà intitolata la piazza adiacente a via Mentana.