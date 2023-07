La Torretta in vendita Deserta la prima asta

La Torretta cerca proprietario. L’edificio commerciale e residenziale che si trova lungo viale Gramsci, e rientra nel più ampio complesso immobiliare costituito dal Grand hotel e dal cosiddetto grattacielo, è andato all’asta nei giorni scorsi. Il valore era di un milione e 874mila euro, mentre l’offerta minima che si poteva presentare era di un milione e 405 mila euro. Non si è presentato nessuno. Ciò significa che nei prossimi mesi il complesso andrà nuovamente all’asta ma con un valore inferiore. Per portarsi a casa l’intera struttura potrebbe bastare sborsare circa un milione di euro, sempre che il curatore scelga di abbassare fino a una tale cifra l’offerta minima. All’asta giudiziaria c’è, insieme alla Torretta edificio storico su cui vige anche un vincolo del ministero dei beni e delle attività culturali, la palazzina a fianco a due piani con negozi al pian terreno e appartamento a quello superiore. Sono presenti tre unità immobiliari utilizzate come pubblico esercizio e poste al piano terra. Da tempo ormai si è abituati a vedere attività commerciali nella struttura, tra negozi e locali. Oggi l’intero complesso che si presenta diviso in due parti tra Torretta e palazzina, andrà al miglior offerente. Oltre alle superfici commerciali al piano terra ci sono gli appartamenti, un paio con grandezze simili attorno ai 50 metri quadrati cadauno, un magazzino e una corte interna rivolta verso il Grand Hotel. Mentre il proprietario del Grand hotel mira a un rilancio dello storico albergo con l’apertura di alcune stanze, un pezzo dell’intero complesso immobiliare andrà al miglior offerente.

Il sopralluogo del custode giudiziario risale al novembre del 2021. Allora era presente anche un laboratorio che in questi ultimi anni è stato demolito.

Andrea Oliva