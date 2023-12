La Tosca alza il sipario sul 2024 al Galli

Il soprano Renata Campanella veste i panni di Floria Tosca. Mentre il tenore Gustavo Porta sarà il pittore Mario Cavaradossi. E non saranno certamente soli in scena domani pomeriggio (sipario alle 17.30), a inaugurare il nuovo anno dal palcoscenico del Teatro Galli. Dove andrà in scena Tosca, l’opera lirica di Giacomo Puccini. Melodramma in tre atti, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, è tratto dal dramma ‘La Tosca’ di Victorien Sardou, rappresentato per la prima volta a Roma nel 1900. L’opera, come sempre sottotitolata, è un nuovo allestimento prodotto dal Coro lirico Città di Rimini Amintore Galli Aps e ha il patrocinio e il contributo del Comune di Rimini. Regia di Riccardo Canessa, direzione d’orchestra del maestro Massimo Taddia con l’Orchestra sinfonica delle Terre Verdiane, il Coro lirico Città di Rimini Amintore Galli preparato dal maestro Marcello Mancini e il coro a voci bianche Le Allegre Note preparato dal maestro Fabio Pecci.

"Tosca è considerata l’opera più drammatica di Puccini, permeata di intense passioni, ricca di colpi di scena e di trovate che tengono lo spettatore col fiato sospeso – ha spiegato nel giorno della sua presentazione Giuseppe Lotti, presidente del Coro Galli. – La scelta del titolo è come sempre dettata dal desiderio di incontrare i gusti del pubblico e quindi di offrire uno spettacolo per tutti, dai melomani appassionati ai neofiti che scelgono di partecipare a una rappresentazione, difficile come il melodramma, per la prima volta". Dicevamo dei personaggi. Non ci saranno solo la celebre cantante Floria Tosca e il pittore Mario Cavaradossi. Con loro il Barone Scarpia, capo della polizia che sarà interpretato dal baritono Marzio Giossi.

Il prigioniero politico evaso, Cesare Angelotti, è interpretato dal basso Luca Gallo, il sagrestano dal basso Alessandro Busi. L’agente della polizia, Spoletta, dal tenore Stefano Consolini, il gendarme Sciarrone è interpretato dal basso Riccardo Lasi e il carceriere dal basso Lorenzo Fusco. Ada Mayer e Giulia Venturi saranno pastorelli, l’esecutore di giustizia, Roberti, è interpretato da Gabriele Pagliarani, Fabio Pecci è un giudice del fisco ed Elia Giorgi uno sbirro. Soldati, sbirri, dame, nobili, borghesi, popolo. Il costo dei biglietti va dai 5 (solo ascolto) ai 75 euro. Due le repliche: martedì e giovedì alle 20.30.