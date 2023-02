La tragedia della peste e il valore dell’umanità

’La peste’ di Serena Sinigaglia, tratta dal celebre romanzo di Albert Camus, domani sera al Teatro Galli (21). L’incipit fa riecheggiare scene purtroppo divenute attuali: la città di Orano, in Algeria, è colpita dalla peste e isolata dal mondo. Scegliendo di raccontare un momento estremo e di assoluta emergenza, Camus si cimenta nell’impresa di scandagliare l’animo umano. Una visione di cui Serena Sinigaglia – che si è avvicinata al testo nel marzo 2020, nel pieno del lockdown e dell’allontanamento forzato dall’altro dovuto all’ultima ‘peste’ – presenta un’inedita versione scenica, mettendo in luce come l’umanità dell’autore sia allo stesso tempo divertente, commovente, appassionante e sorprendente. "L’autore – spiega la regista – ci guarda senza giudicarci mai, con occhi sempre nuovi. E ci propone una direzione possibile, un senso al caos, un freno alla paura. L’amore, l’amore laico e terreno, è l’inaspettato protagonista della storia, il filo che unisce le strane vicende intercorse a Orano in un anno imprecisato degli anni Quaranta. E il tentativo di essere uomini e non bestie è il più radicale senso della vita".

Gli interpreti sono Marco Brinzi, Alvise Camozzi, Mattia Fabris, Oscar De Summa, Emanuele Turetta. La replica è prevista venerdì, per un matinée (alle 10.30) riservato alle scuole. Lo spettacolo serale è tra i titoli scelti per il progetto Giovani reporter a teatro, realizzato dal Teatro Galli in collaborazione con il Teatro della Regina di Cattolica e il Centro Diego Fabbri di Forlì, e pensato per coinvolgere in maniera attiva alcuni studenti degli istituti superiori, che saranno invitati a recensire (sulle pagine del Carlino) "con stile e linguaggio giornalistico".