La tragedia di Giovanni. Scomparso da tre giorni. Anziano trovato morto a un chilometro da casa

Dopo quasi tre giorni (e tre notti) di sforzi incessanti, le ricerche dell’87enne Giovanni Pangrazi si sono chiuse nel modo più tragico. Il corpo senza vita dell’anziano, scomparso dal centro di San Giovanni in Marignano il pomeriggio del giorno di Natale, è stato ritrovato ieri attorno alle 13 nel greto del torrente Ventena. Il cadavere si trovava in mezzo ad una macchia di piante e arbusti e per questo motivo non era visibile ad occhio nudo. A condurre fin lì i soccorritori è stato il fiuto di Jack, il cane del nucleo cinofilo dei vigili del fuoco. Sul posto è intervenuto il medico legale, mentre il pubblico ministero di turno, Daniele Paci, ha disposto l’autopsia per fare chiarezza sulle cause del decesso. Pangrazi, che abitava in centro a San Giovanni insieme alla moglie, aveva l’abitudine di fare delle passeggiate, specialmente nei dintorni del circolo ippico Horses Riviera Resort. Lunedì scorso, dopo il pranzo di Natale, è stato accompagnato in macchina fino in centro storico e lasciato non lontano da piazza Silvagni.

A quanto pare, la sua intenzione era quella di recarsi al circolo Arci dove era solito prendere il caffè e incontrarsi con gli amici. Pare tuttavia che non abbia mai messo piede dentro il circolo. La telecamere di una tabaccheria lo ha ripreso attorno alle 15.49. Non vedendolo rincasare, i familiari hanno dato l’allarme e immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorritori. Le ricerche sono proseguite senza sosta con l’impiego di droni, cani addestrati, un elicottero, del personale di carabinieri, vigili del fuoco, Protezione Civile, Croce Rossa, polizia locale, oltre a decine di volontari che hanno battuto palmo a palmo il territorio marignanese anche durante la notte. Sono stati setacciati da cima a fondo campi, sentieri, percorsi ciclabili e pedonali, ma anche fossi, parchi e zone boschive oltre al cimitero comunale. Stando a quanto emerso, Pangrazi - che soffriva di una forma di lieve di demenza senile - potrebbe aver perso il senso dell’orientamento. Avrebbe vagato attraverso i campi per circa un chilometro e mezzo, costeggiando il Ventena fino a giungere non lontano dal nuovo prolungamento di via Brenta. Qui potrebbe aver perso l’equilibrio e sarebbe scivolato da un piccolo pendio finendo in acqua nel torrente. Nonostante la caduta, avrebbe però trovato la forza di rialzarsi ed uscire dal fiume. Difficile dire cosa sia successo a quel punto, ma l’87enne potrebbe essere stato colto da un malore causato forse dallo sforzo. Si è quindi accasciato in mezzo alla vegetazione. Quando i soccorritori lo hanno ritrovato, i suoi abiti erano ancora bagnati.

"Non è questo l’epilogo che speravamo di vedere – dice il sindaco di San Giovanni, Daniele Morelli –. Fino all’ultimo abbiamo continuato a sperare in una conclusione positiva. L’amministrazione comunale si stringe attorno al dolore dei parenti di Giovanni ai quali rivolgiamo le nostre condoglianze. Perdiamo un nostro concittadino, una persona ben voluta da tutti e molto conosciuta. Desidero rivolgere un ringraziamento alla tenenza dei carabinieri di Cattolica per aver coordinato la macchina dei soccorsi, vigili del fuoco, Protezione Civile e polizia locale che si sono prodigati senza sosta. Ma desidero rivolgere un ringraziamento di cuore a tutti i cittadini marignanesi, che in maniera spontanea e volontaria sono uniti alle ricerche, dando prova di una grande generosità e di un forte senso di comunità".

Lorenzo Muccioli