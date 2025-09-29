La trappola immobiliare. L’abitazione non è a norma. In due accusati di truffa

Si aprirà il 9 ottobre davanti al tribunale di Rimini l’udienza predibattimentale giunta a conclusione dell’inchiesta che ha coinvolto un uomo di 46 anni e una donna di 48, accusati di aver messo in piedi una truffa legata alla compravendita di un appartamento in viale Borgonovo a Riccione. Secondo la ricostruzione della Procura, i due avrebbero agito in concorso: lui come venditore dell’immobile, lei come architetto incaricata di redigere la relazione tecnica necessaria al rogito notarile. In quella relazione, consegnata al notaio nell’aprile 2021, secondo il quadro accusatorio delineato dalla Procura, sarebbe stata attestata falsamente la conformità edilizia dell’appartamento, nascondendo invece una serie di difformità urbanistiche e strutturali. Un inganno che, sempre secondo l’accusa, avrebbe indotto l’acquirente a firmare un contratto da 335mila euro, convinta di comprare una casa in regola. Peccato che l’immobile presentasse irregolarità non sanabili: altezze interne non conformi, ampliamenti mai autorizzati, una veranda ingrandita oltre i limiti, una scala di emergenza costruita in difformità ai titoli edilizi, fino a modifiche sostanziali al tetto e ai tamponamenti del sottotetto. Insomma, una casa che sulla carta era perfetta ma che nei fatti non rispettava quanto previsto nei progetti autorizzati dal Comune.

Il quadro accusatorio evidenzia inoltre come i prevenuti abbiano garantito al promissario acquirente l’assoluta regolarità edilizio-urbanistica e la commerciabilità dell’immobile, sottacendo però circostanze che – se rese note – avrebbero portato a scelte differenti. Proprio per effetto del silenzio maliziosamente serbato dal venditore, la parte acquirente sarebbe stata indotta prima a firmare un preliminare, poi il rogito definitivo, convinta di acquistare un bene immune da vizi edilizi e catastali e perfettamente commerciabile. In realtà, sostengono gli inquirenti, quel silenzio avrebbe provocato un grave squilibrio nel sinallagma contrattuale, con l’acquirente che ha versato ben 335mila euro per un immobile che, allo stato, non era commerciabile. Secondo la Procura, la condotta truffaldina si sarebbe perfezionata anche grazie alla compiacenza dell’architetto, che su incarico del venditore avrebbe redatto una mendace attestazione di conformità edilizia e catastale. La persona offesa, una donna di 52 anni, sarà rappresentata dall’avvocato Stefano Caroli. L’imputata 48enne è difesa dall’avvocato Cesarina Mitaritonna del foro di Bologna, mentre l’imputato 46enne è assistito dall’avvocato Moreno Maresi del foro di Rimini.