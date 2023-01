‘La Traviata’ fa il pienone. Oggi e domani si replica

Giuseppe Verdi sorride da lassù. Tutto esaurito al Teatro Galli per le tre rappresentazioni della sua amatissima Traviata, scelta - un ritorno dopo vent’anni - come opera lirica di Capodanno a Rimini. Sold out alla prima esecuzione, il primo gennaio, e tutto esaurito anche per le repliche di questa e di domani sera. Il capolavoro del genio di Busseto conferma il grande appeal e la popolarità planetaria, con circa duemila spettatori nelle tre recite in cartellone al Teatro Galli. La Traviata di Giuseppe Verdi su libretto di Francesco Maria Piave, è un nuovo allestimento prodotto dal coro lirico città di Rimini ’Amintore Galli’ con il patrocinio e il contributo del Comune.

Il cast del melodramma di Capodanno vede protagonisti Noemi Umani nelle vesti di Violetta Valéry; Ilenia Tosatto in quelle di Flora Bervoix amica di Violetta, Chiara Mazzei di Annina, una cameriera di Violetta; Giuseppe Varano è Alfredo Germont e Andrea Zese suo padre Giorgio Germont; Roberto Carli è Gastone Visconte di Létorières; Giuseppe Esposito il barone Douphol; Nico Mamone il marchese d’Obigny, Luca Gallo è il dottor Grenvil; Roberto Carli interpreta anche Giuseppe, un servitore di Violetta, mentre Riccardo Lasi è un commissionario. Persone di servizio, amici di Violetta e Flora, piccadori e mattadori, zingarelle e maschere sono interpretati dal corpo di ballo Cdf Rimini e dal coro lirico ‘Amintore Galli’ di Rimini.

La regia dell’opera è affidata a Paolo Panizza, la direzione d’orchestra è di Stefano Pecci, con l’orchestra da Camera di Rimini e il coro lirico ’Galli’ di Rimini preparato da Marcello Mancini. I solisti sono della compagnia ’Ragazzi del lago’ di Carlo Tedeschi, mentre direttrice e coreografa è Gabriella Graziano.

Il coro ‘Galli’ è stato fondato e si costituito in associazione nel settembre 1994, grazie a un ristretto gruppo di appassionati d’opera che, non più appagati dal solo frequentare teatri, desideravano provare a far musica insieme. La tradizione popolare del melodramma che, come universalmente riconosciuto, caratterizza in maniera esclusiva la musica prodotta in Italia, a Rimini si era andata affievolendo dopo che il teatro era stato distrutto durante la guerra mondiale e non più riedificato. L’associazione del coro si è data fin dall’inizio un obiettivo specifico: restituire il teatro alla cittadinanza riminese non già in quanto edificio, ma come entità e tradizione culturale.

m.gra.