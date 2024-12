La tredicesima ‘spinge’ gli acquisti di Natale

Per gli acquisti natalizi un aiuto dovrebbe arrivare dall’aumento delle tredicesime. Ad augurarselo è Confesercenti che rileva come quest’anno dipendenti e pensionati riceveranno qualcosa in più nella mensilità aggiuntiva, con un aumento medio del 7,8%. Tuttavia, ammette l’associazione, "sarà un’iniezione di liquidità che in parte sarà assorbita da spese fisse, conti in sospeso e risparmio, ma che dovrebbe comunque avere un impatto rilevante anche sui consumi di fine anno. Il 78% di chi la riceve, infatti, prevede di usarne una parte per le spese delle festività, dai regali di Natale alle vacanze". Stando al sondaggio della categoria, il 14% destinerà parte delle risorse al pagamento del mutuo o di altri tipi di finanziamento, il 21% per altri conti in sospeso, dalle bollette ai pagamenti scaduti. Ci sarà anche un 11% che userà la tredicesima per le spese legate alla salute. Se qualche soldi in più in busta paga aiuta, è anche vero che le famiglie hanno timore del domani tant’è che il 20% utilizzerà una parte della tredicesima per mettere qualcosa da parte. Solo un 4% pensa di usarla per fare investimenti. "Una ripresa più veloce della dinamica della spesa delle famiglie di fine anno è essenziale anche per la crescita" chiude il presidente provinciale Fabrizio Vagnini.