La trincea di Rimini Sud "Siamo terra di conquista per ladri e spacciatori"

di Mario Gradara

"Ritengo che il tipo di promozione scelto dal take away di cucina asiatica Enzu, con l’indicazione ’Rivazzurra Bronx’, sia quantomeno di cattivo gusto. Quel ristorante si dà la zappa si piedi. Detto questo è assolutamente vero che Rivazzurra, come buona parte di Rimini Sud, ha problemi di degrado e delinquenza". Parla Beppe Indino, dal 2017 presidente della Pro Loco di Rimini, con sede operativa di fianco alla stazione ferroviaria di Miramare.

Dai vostri uffici godete di un punto di osservazione privilegiato sulla zona.

"Assolutamente sì. E vediamo movimenti strani, spacciatori in azione all’interno della stazione. Ma la nostra sede purtroppo non è solo un punto di osservazione. Siamo stati più volte vittime dei ladri".

Quante?

"Abbiamo subìto tre furti. Ovviamente nella sede c’è ben poco da rubare. Ma ci hanno fatto danni anche importanti, e visto che ci autofinanziamo, pesano. Abbiamo dovuto installare delle inferriate antiladro".

I furti a Rimini Sud sono un problema?

"Non solo qui ovviamente. Ma tanti alberghi sono presi di mira, così come negozi, forse i più bersagliati, e abitazioni private. A quanto mi dicono, si tratta di ladruncoli che si intrufolano per cercare qualcosa, e in genere fanno più danni che bottino".

L’emergenza principale qual è?

"Assolutamente lo spaccio. Che avviene anche di giorno, alla luce del sole".

Dove?

"A certe fermate del Metromare, come riferito anche dalle cronache. Alla stazione, in qualche parco pubblico anche davanti a famiglie con bambini, e soprattutto sul lungomare, che specialmente di sera è terra di nessuno".

Non bastano pattugliamenti e controlli fatti dalle forze dell’ordine?

"Quelli ci sono, ma servirebbe maggiore presenza, basterebbe farsi vedere di più da certi soggetti per avere un deterrente importante".

Pusher e ladri. Altro?

"Le prostitute, sono una ventina quelle ’di stanza’ in zona, il grosso dell’Est Europa, altre africane".

A che ora iniziano a circolare?

"Fin dalle 9 di sera".

La situazione del degrado negli ultimi anni è migliorata?

"Francamente non mi sembra. Nonostante gli sforzi fatti".

La Pro Loco che lei presiede si impegna in questa direzione.

"Facciamo mercatini e feste in via Oliveti e sul lungomare. Questo sabato con il Comitato turistico faremo la fogheraccia al parco Spina Verde. Ci autofinanziamo. Ma nel 2022 ci hanno fatto 1.600 euro di multa per aver chiesto permessi in ritardo per alcune manifestazioni, che puntano solo a vitalizzare queste zone. Non certo a guadagnare soldi".