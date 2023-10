La tromba di Nello Salza suona in onore dei Capitani Reggenti

Si terrà sabato, alle 21.15 al Teatro Titano di Città, il consueto concerto della Banda militare di San Marino in onore dei nuovi Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina. La Banda Militare, diretta dal tenente Stefano Gatta, offrirà al pubblico un programma che vede al centro la presenza illustre e prestigiosa di Nello Salza, la ’tromba del cinema italiano’ e per 30 anni prima tromba solista nelle colonne sonore di Ennio Morricone. Salza è stato invitato in questa occasione come ospite dalla Banda militare. Terrà tenere uno stage per solista e banda e parteciperà al concerto in onore dei nuovi capi di Stato sammarinesi. "Le musiche di Morricone – sottolineano dagli Esteri – saranno interpretate da colui che per oltre 30 anni ha rappresentato il suono della tromba nella musica del maestro, e tuttora ne porta avanti la tradizione nel mondo, in particolare con lo strumento principe e prediletto dal maestro di tante grandi colonne sonore italiane e internazionali". Ingresso libero.