La trovata anti-spaccate. Cassa vuota in bella vista: "Esausti dopo tanti furti"

di Federico TommasiniLa cassa vuota lasciata in bella mostra davanti alla vetrina: è questo il deterrente usato dall’Erboristeria dr. Stagnozzi di Rimini per tenere lontani i ladri dopo l’orario di chiusura. Un ’trucco’ che Erica Stagnozzi, proprietaria del punto vendita insieme alla sorella, ha deciso di applicare un paio di anni fa, dopo che nel giro di poco tempo è stata colpita da diverse spaccate. "Sono entrati tre volte dentro l’erboristeria e per tre volte ci hanno mandato in frantumi la vetrina – racconta la titolare –. Prima con delle mazze da baseball e poi addirittura con un tombino preso da una strada qui vicino. Non sapevamo più come fare e la frustrazione era tanta, così abbiamo deciso di prendere in mano la situazione e pensare a qualcosa. Poi finalmente ci è venuta l’idea di mostrare la cassa svuotata dai soldi ogni volta che chiudiamo il negozio, un accorgimento che si somma alla presenza costante della videosorveglianza. Devo dire che questa decisione ha prodotto il risultato sperato perché non abbiamo più subito neanche un furto". Quindi dopo la chiusura, saracinesca lasciata alzata e il cassetto usato di giorno per riporre gli incassi messo in mostra, ma sempre già ’ripulito’ dai soldi contanti. Un vero e proprio messaggio indirizzato ad eventuali malintenzionati, che suona proprio come un monito. "Non avrebbe senso sfondare le vetrine ed entrare dentro il negozio perché tanto a parte delle creme e dei prodotti a base di erbe non ci sarebbe nient’altro da portare via – continua –. Non vendiamo abbigliamento, che può essere facilmente rivenduto, ma tutt’altra tipologia di prodotti. I ladri lo sanno bene e per questo da un paio d’anni a questa parte, da quando abbiamo adottato questo ‘trucco’, ci lasciano in pace".Un metodo anticonvenzionale che ha riscosso apprezzamenti su tutta via Circonvallazione occidentale. Infatti dopo l’erboristeria sono stati tanti altri i negozi e ristornati della zona che l’hanno voluto adottare. "Ci troviamo davanti a castel Sismondo, in una zona dove tutti i giorni passano tantissime persone e sarebbe facile rompere una vetrina ed introdursi dentro un negozio, soprattutto di notte – continua Stagnozzi –. Per questo molti nostri vicini ci hanno preso come esempio, si è sparsa la voce e si è iniziata a vedere la stessa tecnica del registratore di cassa vuoto davanti alla vetrina anche in altri locali". Quella della famiglia Stagnozzi è un’attività che va ormai per i cinquant’anni. "Fu mio padre ad aprirla nel 1976, poi sette anni fa siamo subentrati nella gestione noi fratelli – riprende Erica Stagnozzi –. Ammetto che siamo stati un po’ sfortunati perché in poco tempo sono iniziati i primi furti, tutte spaccate riprese sempre dalle telecamere, ma non siamo riusciti a trovare i colpevoli. Però non ci è mai balenato in testa il pensiero di trasferirci altrove, siamo sempre stati qui e per questo ci rimarremo. Poi da quando abbiamo introdotto questo trucco la situazione è totalmente migliorata. Quella della cassa vuota e lasciata senza soldi è un avvertimento che ai ladri fa più paura delle telecamere".