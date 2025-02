La Valconca negli scatti di Vanzolini

Dalla Carpegna al mare, la storia e la gente della valle del Conca raccontata attraverso gli scatti di Dorigo Vanzolini. Pagine di immagini in bianco e nero che racchiudono e custodiscono la memoria di un territorio straordinario dove, tra piccole valli, dolci colline e grotte misteriose, uomo e natura si fondono in un’armoniosa convivenza. Un viaggio fotografico che Vanzolini ha raccolto ne ‘La Valle del Conca, storia, arte e paesaggio’, opera protagonista del quarto incontro di ‘Autori al Centro’, rassegna che promuove e valorizza gli scrittori locali, che si terrà domani, alle 17.30. A presentare il libro e a dialogare con Vanzolini, sarà Alda Ugolini in Filippini, autrice della prefazione. Introdurrà la direttrice del Centro culturale polivalente Cristina Bambini.