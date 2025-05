La Valconca ’sale’ sul Trc: "Faremo da hub"

La Valconca alza la voce e chiede di pari passo all’avanzamento del progetto del Trc sulla costa – dove la tratta da Riccione a Cattolica in rampa di lancio – che non vengano dimenticate le esigenze dell’entroterra. Ed anzi, che vi siano più collegamenti con la costa e la futura fermata del Trc stesso (previsto l’arrivo in zona Navi a Cattolica). "Il Piano Territoriale di Area Vasta della Provincia di Rimini – conferma Giorgio Ciotti, sindaco di Morciano e presidente dell’Unione Valconca – è uno strumento di pianificazione strategica previsto dalla Legge Urbanistica Regionale dell’Emilia-Romagna. E tale piano mira proprio a coordinare lo sviluppo del territorio su scala provinciale, affrontando tematiche cruciali come il cambiamento climatico, la sostenibilità ambientale, la rigenerazione urbana e la mobilità sostenibile. E nello specifico della viabilità esso prevede due hub di riferimento per le politiche dei servizi pubblici e privati nell’ambito della Valconca e della Valmarecchia".

Insomma due terminal che dovranno convogliare il traffico delle due valli e poi dirigerlo verso le rispettive fermate future del Trc, e per Morciano il collegamento diretto sarà proprio con la fermata Trc prevista a Cattolica: "Questi hub dovranno essere collegati in maniera frequente e veloce con il Comune capoluogo e viceversa tramite servizi di trasporto su gomma che li collegheranno al TRC, da questi hub si dovranno dipanare una serie di trasporti anche di tipo a chiamata per il raggiungimento dei Comuni più piccoli – prosegue Ciotti – significa dunque che se sorgerà il Trc fino a Cattolica poi Morciano dovrà essere collegata a Cattolica e viceversa con maggiori mezzi di trasporto su gomma, per favorire tutto il territorio dell’entroterra. Insomma si devono aumentare i contatti ed i mezzi a disposizione".

Dunque la Valconca vuol salire in un certo senso sul Trc e non essere lasciata indietro. Anche perché in questo modo l’entroterra potrebbe ricevere benefici in termini di collegamenti anche turistici. Un territorio che sta crescendo e proprio di recente l’Unione Valconca ha deliberato di avviare l’iter procedurale per una nuova Rsa e pure per un nuovo Centro di Protezione Civile. In quest’ultimo caso la stima fatta per i lavori è di circa 800.000 euro di cui 200.000 euro di finanziamento regionale, ed anche per il nuovo Centro si procederà con un partenariato pubblico-privato.

Luca Pizzagalli