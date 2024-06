La Valconca vede le streghe per una settimana

Torna ‘La Notte delle Streghe’, da domani a domenica, con il mercatino, i prodotti artigianali, iprodotti a base di erbe, ma anche con la magia delle scenografie, l’incanto degli spettacoli e le tante animazioni che colorano i vicoli del centro di San Giovanni. E ancora, specialità tradizionali proposte da ristoranti e stand, recuperando riti e folclore che dialogano con la tradizione popolare romagnola delle celebrazioni per il solstizio d’estate e per la notte di San Giovanni, fino al tradizionale rogo che si svolge ogni anno alla mezzanotte dell’ultima serata. Ma naturalmente l’evento spettacolare e scenografico, con le sue migliaia di presenze (mediamente 40mila visitatori in una settimana) è anche un investimento in promozione territoriale, in grado di unire l’intera comunità ed anche mare ed entroterra. E un evento importantissimo a livello economico e turistico per le tante attività del territorio e per le associazioni culturali e sportive locali che tra stand gastronomici e parcheggi raccolgono risorse importanti per le proprie attività di tutto l’anno. "Una manifestazione con dei numeri impressionanti – spiega l’amministrazione comunale –: circa 20 compagnie di artisti italiani ed internazionali per oltre 70 repliche, 100 animazioni, 50 artigiani, oltre 20 associazioni coinvolte e tantissime collaborazioni, oltre 300 volontari impegnati per 31mila mq di superficie espositiva e circa 100 operatori commerciali tra sede mobile e fissa, circa 70 espositori ed oltre 30 attività economiche". Anche quest’anno è stato confermato l’ingresso libero: "Una scelta ben precisa per rendere l’evento accessibili a tutti e per permettere alle famiglie, ma anche ai turisti, di fruirlo al meglio" spiega l’amministrazione. Ogni anno, sulla base del tema, il paese viene allestito in maniera tematica e trasformato in un borgo stregato. La scenografa Giada Morri, con la collaborazione del personale comunale, riadatta le scenografie esistenti e realizza nuovi elementi con l’obiettivo di creare magia in ogni vicolo. L’edizione 2024 sarà dedicata ai viaggi nel tempo, ai riti antichi che si fanno nuovi, al ciclo delle stagioni.

Luca Pizzagalli