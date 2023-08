La valigia del soldato torna a casa Dal mercato dell’usato alla famiglia ottant’anni dopo la prigionia

di Mario Gradara

Questa è la storia di una valigia di cartone della Seconda Guerra Mondiale restituita agli eredi del legittimo proprietario dopo quasi ottant’anni, con una viaggio in macchina di 1.800 chilometri. Era appartenuta a Marcel Archier, militare francese, nel 1945 detenuto nel campo di prigionia tedesco di Offenburg, in Germania. Autori del ritrovamento prima, e della restituzione ai famigliari di Archier negli ultimi giorni di luglio, due coniugi santarcangiolesi, Alessandro Sapigna e Romina Montanari. "L’abbiamo consegnata al figlio di Marchel, Michel, oggi 78enne – spiegano i protagonisti – che come ci hanno detto i parenti da noi incontrati in Francia è mancato nel lontano 1977, nel suo Paese dove era rientrato a guerra finita. E’ stato un momento molto toccante, con Michel che, alla vista della valigia che suo padre aveva nel campo, è scoppiato in lacrime".

Per arrivare al lieto fine ci sono voluti oltre dieci anni di pazienti e faticose ricerche. Un’Odissea. "Anni durante i quali – prosegue Romina Montanari – io e soprattutto mio marito, senza darci mai per vinti, abbiamo fatto ricerche in ogni direzione, anche presso istituti di cultura e musei italiani e francesi, compreso l’archivio Vaticano, l’archivio della Croce Rossa Italiana, il Museo Nazionale dell’Ardèche e altri". La scorsa primavera la svolta: ’galeotto’ è stato Facebook, che tenendo per una volta fede al suo nome (’faccia-libro’) e alla motivazione originaria, ha permesso il ricongiungimento. "Sul social – proseguono i coniugi – siamo finalmente riusciti a contattare la moglie del nipote di Marcel, Cindy. Spiegandole che avevamo quella valigia. Lei ha iniziato a incastrare alcuni tasselli con quelli in nostro possesso. Dopo vari scambi di dati siamo giunti alla conclusione che la persona era proprio quella giusta. Lei l’ha raccontato ai familiari, e ci hanno voluto invitare a casa loro. All’incontro, molto toccante, c’erano anche il nipote e la moglie di quest’ultimo". Ma come era giunta in possesso della valigia la coppia santarcangiolese?

"Quasi quindici anni fa ci stavamo per sposare – sorride Romina Montanari –, utilizzando una vecchia Cinquecento. Mio marito, che è appassionato di modernariato, cercava una valigia adatta. Che abbiamo trovato in un mercatino della nostra zona. Una volta a casa, aperta, Alessandro ha visto le scritte all’interno ’Marcel Archier Stalag V-C’ con un numero di matricola. Era come se questa valigia volesse tornare a casa. E a un certo punto mio marito ha iniziato a cercare i discendenti a cui poterla donare. La storia è lunga oltre dieci anni tra ore di ricerche e mail". Qualche mese fa la svolta, e la riconsegna effettuata nel corso di un weekend lungo, a fine luglio, in Francia partendo da Rimini. "L’ultimo venerdì di luglio – raccontano i coniugi – siamo partiti in macchina da Santarcangelo in direzione Annonay, nel dipartimento dell’Ardèche della regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi. E dopo 875 chilometri abbiamo potuto consegnare nelle mani del figlio Michel la famosa valigia".

"Siamo stati invitati a pranzo nella loro casa – concludono Romina e Alessandro –, abbiamo potuto scambiare chiacchiere interessanti, e anche piadine, vini, marmellate e salumi, e abbiamo conosciuto finalmente questa bellissima famiglia a cui ora siamo molto affezionati e che non vediamo l’ora di rivedere". Lo Stalag V-C era un campo di prigionia vicino a Baden Baden. Vi transitarono complessivamente 30mila internati provenienti da vari Paesi: Polonia, Belgio, Francia, Unione Sovietica, Jugoslavia, Italia e Regno Unito.