"La Valseco in crisi, a rischio i lavoratori dell’azienda comunale e la casa di riposo"

Dubbi e timori a Pennabilli sulle sorti della Valseco, società controllata dal Comune ha tuttora in gestione la casa di riposo per anziani e a cui era affidato – fino all’anno scorso – il servizio di mensa per la scuola materna, poi affidato alla Diapason, aveva spiegato il sindaco Mauro Giannini, per la questione legata ai costi. A sollevare i problemi sulla crisi di gestione della società è il gruppo di minoranza Orizzonte comune: "L’amministratore unico della Valseco si è dimesso a fine anno, ma stando a quanto ci risulta continua a svolgere compiti di ordinaria amministrazione. A metà gennaio di quest’anno le dipendenti della Valseco sono state messe in cassa integrazione con riduzione dell’orario di lavoro. Una delle dipendenti è stata licenziata e per le restanti lavoratrici è stata confermata la riduzione dell’orario". Il gruppo di minoranza torna così a contestare duramente l’amministrazione Giannini e la accusa di "malagestione". Forti "le preoccupazione" per le sorti della struttura per anziani, della Valseco e dei dipendenti rimasti". Orizzonte comune esprime "solidarietà e vicinanza alla lavoratrice licenziata", auspica "un repentino cambio di rotta" nella gestione della società

Andrea G. Cammarata