"La variante alla statale adesso va cancellata"

"Va cancellato il progetto della variante Ss16 tratto 1, quello da Bellaria fino all’altezza del casello di Rimini sud". Quella di Nicola Marcello, consigliere regionale di Fdi, non è una semplice richiesta che arriva dall’opposizione. Lunedì scorso Marcello è stato ricevuto negli uffici di Anas a Roma per fare il punto su tre criticità del nostro territorio: la variante alla ss16, la Ss72 che porta a San Marino e il progetto della Marecchiese bis. Dopo la missione romana ora il consigliere si appresta a presentare in consiglio regionale "una risoluzione che impegni la Regione ad abbandonare il vecchio e obsoleto progetto della variante Ss16 nel tratto che va da Bellaria al casello di Rimini sud. Da quanto ho avuto modo di capire durante l’incontro in Anas, quel progetto oggi versa in stato comatoso. Non è stato finanziato, non ci sono richieste affinché proceda. Giace in un cassetto. Ritengo sia giunto il momento di dire basta con un progetto che i cittadini non vogliono, come dimostra i comitati delle varie zone che si sono uniti per cercare di fermarlo. Quel progetto non lo vuole nessuno". Inoltre "è vecchio, nato quando le condizioni della viabilità e i flussi erano ben diversi". Per Marcello quel progetto va abbandonato anche alla luce del terzo casello autostradale che si intende costruire all’altezza della Fiera. "Lo proponevo otto anni fa, mi fa piacere che oggi tutti lo vogliano. Ritengo che dovrebbe essere pensato anche per intercettare i flussi cittadini e del territorio, mi riferisco ad esempio a quello della Marecchiese. In questo senso sarebbe strategico". Nella visione di Marcello, questa opera andrebbe integrata con un investimento sull’attuale Ss16. "Abbandonato il vecchio progetto che comporterebbe una spesa di 250 milioni di euro visto l’aumento dei prezzi degli ultimi anni, bisognerebbe procedere con uno nuovo che interessi il tratto della statale tra la Tolemaide e la rotonda all’altezza di via Emilia. Si può ampliare il tracciato, mettendolo in sicurezza, mi riferisco ad esempio all’accesso a Italia in miniatura". Con Anas il consigliere ha affrontato anche il tema del progetto per la messa in sicurezza della consolare per San Marino. "E’ necessario fare delle integrazioni alle previsioni in essere. Cosa per altro detta anche dal Comune, seppur in ritardo. Serve una rotonda all’incrocio con il Toys e sostare la bretella in un sedime diverso per il ghetto di case nella zona del ristorante il Coniglio". Infine il progetto per la futura Marecchiese. Anche su questo ci sono novità. "Anas ha in previsione, entro il mese, di organizzare un incontro al teatro di Novafeltria per illustrarlo".

a.ol.