La variazione di bilancio si arena sugli emendamenti. Seduta sospesa per trovare un accordo

Diciannove gli emendamenti alla variazione di bilancio presentati dal governo, 45 quelli della minoranza. Sessantaquattro in tutto, troppi. Tanto che l’ufficio di presidenza a metà mattina, ieri, decide di sospendere i lavori in Consiglio grande e generale per consentire ai gruppi consiliari di trovare un accordo. Utile a dare una ’sforbiciata’. Per poi ritrovarsi in aula nel pomeriggio. Ma già prima il dibattito era stato decisamente acceso. "Forse viviamo in due universi paralleli – esordisce Sara Conti di Repubblica Futura rivolgendosi a Congresso e maggioranza – La situazione economico finanziaria a noi non sembra così idilliaca. In questi anni siete stati capaci di pensare a un progetto di sviluppo in qualsiasi settore?". Il dibattito prosegue con l’intervento di Massimo Andrea Ugolini della Dc: "Ci eravamo presi l’impegno di mantenere un assestamento tecnico, altrimenti diventerebbe una finanziaria a tutti gli effetti. Rispetto alla richiesta di non andare ad inserire deleghe, è stata mantenuta". Ricorda che "il fallimento della politica è quando si arriva ai tagli lineari. Da buoni amministratori, è importante capire come mettere a sistema i servizi che possono dare una maggiore fruibilità e al tempo stesso evidenziare i risparmi". Spazio alle repliche. A cominciare dal Segretario alle Finanze, Marco Gatti. "Nel 2023 abbiamo assestato la spesa corrente a 641 milioni, oggi la assestiamo a 627. Mi sembra che il governo uno sforzo per il contenimento della spesa lo abbia fatto".