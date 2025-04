La Vecchia Fornace sarà. Cineporto della Romagna

La Vecchia Fornace dei mattoni diventerà il "Cineporto della Romagna". Con diverse altre funzioni secondarie, tra le quali un "impianto sportivo di Wakeboard olimpico" (sport che ’fonde’ sci nautico e snowboard), da praticare evidentemente nel lago all’interno dell’area. Per la "rinfuzionalizzazione" di area e struttura il Comune di Bellaria Igea Marina ha ottenuto la cifra record di 5,7 milioni di euro del Pnrr. La novità del "Cineporto all’interno degli ambienti rigenerati" emerge dalla comunicazione fatta dal segretario generale del Comune Danilo Fricano ai capigruppo consigliari. Con un corposo documento allegato: ’Schema di sintesi di presentazione del piano di sviluppo".

Dove sono citate anche le sei delibere emesse riguardo i progetti per il recupero di struttura e aree esterne, "al fine di realizzare un polo internazionale di innovazione cultruale, sportiva, turistica e ricreativa". Una delle delibere fa riferimento anche a un "parcheggio di interscambio ex Fornace", che venne fondata nel 1926 dai fratelli Guglielmo e Piero Vannoni. Un lotto di ben 68mila metri quadri, e 9.500 metri quadri di superficie coperta. Il tutto acquisito all’asta nel 2017 dall’amministrazione comunale. Per farne cosa? Domanda che da allora ha scatenato roventi polemiche.

"La condivisione con la città di questi importanti progetti è completamente assente – afferma il capogruppo del Partito democratico Ugo Baldassarri –. Su questo tema proposi anni fa una commissione consigliare per discutere per tempo delle scelte strategiche su quest’area. Era forse una richiesta non compatibile con la necessità di fare scelte veloci? Può essere. Ma se si fosse fatta allora - parliamo di sette anni fa - ci sarebbe stato tutto il tempo per elaborare strategie di sviluppo più condivise possibile. Invece apprendiamo di queste scelte da un semplice elenco delle delibere approvate dalla giunta di giovedì 3 aprile". "Nessuno mette ovviamente in dubbio chi abbia la maggioranza attualmente – aggiunge Baldassarri –. Ma almeno su un tema del genere serve confronto, andrebbe indetta una conferenza stampa, come minimo una comunicazione alla città nella quale spiegare qual è la strategia complessiva che sta dietro le scelte che si stanno facendo". Intanto qualcosa si muove, come si dice... "Se devo attenermi alla sola lettura delle carte – chiosa Baldassarri – non si capisce qual è la strategia complessiva se non quella di utilizzare le risorse che sono state messe a disposizione".

Mario Gradara