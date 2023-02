"La vera emergenza ora è il personale: mancano 30 agenti"

Il carcere di Rimini riavrà finalmente, dopo una decina di anni, un direttore in pianta stabile. A dirigere i ’Casetti’ sarà Palma Mercurio, che attualmente si divide tra la casa circondariale di Rimini e quella di Forlì. "La situazione ai ’Casetti’ oggi è buona, il carcere non è sovraffollato. Abbiamo 130 detenuti e di questi 70 stanno scontando la pena definitiva". Il vero problema semmai riguarda il personale: gli agenti di polizia penitenziaria a Rimini sono solo 60, a cui vanno aggiunti 15 ispettori. "Mancano all’appello – allarga le braccia la Mercurio – almeno 30 agenti". Non va meglio anche negli altri uffici del carcere. Per quanto riguarda gli operatori e gli assistenti sociali, attualmente ce ne sono solo 3 (e uno di loro al momento è in malattia), "mentre dovrebbero essere 5".