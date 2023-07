La versione di Loretta "Non sono pentita L’ho fatto per difendere i diritti delle donne"

Il telefonino di Loretta Pompili da domenica sera è diventato incandescente. La stanno inonando di chiamate e messaggi. Lei, 67 anni, ex dirigente della Regione in pensione, sta cercando di spiegare, a tutti quelli che la cercano, quali erano le sue intenzioni e ferché si è esibita con uno spogliarello alla festa dell’Unità.

Lo sa che nel Pd riminese non si fa altro che parlare del suo spogliarello? E molti non l’hanno presa bene.

"Ma io volevo mandare un messaggio a favore delle donne", dice lei.

Quale?

"Che la bellezza e la seduzione di una donna vanno valorizzate e difese. Che la donna dev’essere libera di poter mostrare il suo corpo come crede. Che nessun comportamento molesto o violento può essere mai giustificato".

Un messaggio che hanno capito in pochi, a quanto pare.

"Probabimente non l’hanno capito per colpa mia. Avrei dovuto spiegare, dal palco, il senso di quell’esibizione. E avvisare prima i compagni".

Non l’ha fatto?

"No. Soltanto un paio di persone, quelle che mi hanno aiutato nello spettacolo, ne erano a conoscenza. Ecco, se ho commesso un errore è stato proprio questo: non aver avvertito nessuno prima e non aver spiegato poi al pubblico il senso della mia esibizione. Tra l’altro, non è stata la prima volta".

Quando si era esibita già con il burlesque?

"Una decina di anni fa, con i colleghi della Regione. Organizzavamo degli eventi in cui ognuno di noi cantava, ballava. Io ero rimasta molto colpita dalla performance di Dita Von Teese (l’attrice e modella diventata un’icona del burlesque, ndr) al Festival di Sanremo. Avevo suggerito di replicare il suo numero affidandolo a una ragazza. Visto che nessuno aveva raccolto l’invito, mi ero esibita io".

Ma stavolta l’ha fatto alla festa dell’Unità, di fronte a centinaia di persone.

"Ho rifatto il numero come allora. Per imitare la Von Teese, che si esibisce normalmente dentro a una grande coppa di champagne, ho chiesto in prestito a un amico una tinozza di quelle che si usano per pigiare l’uva. Qualcuno si è divertito, altri meno... Dopo il mio spettacolo, dal partito mi hanno sgridata per quello che ho fatto".

È pentita di quello che ha fatto? Lo rifarebbe?

"Io mi sento uno spirito libero, e con quell’esibizione durante la festa dell’Unità ho cercato di far arrivare un messaggio che è, in qualche modo, anche politico. Un messaggio in difesa dei diritti di noi donne. Ma è vero che avrei dovuto spiegare cosa stavo per fare. Questo è il mio rammarico. Purtroppo sono timida e ho timore a parlare in pubblico, anche se dopo quanto è successo sembra difficile crederlo. Se l’avessi fatto probabilmente non si sarebbe sollevato questo polverone".

Davvero non immaginava che il suo spogliarello sarebbe diventato un caso?

"No. Purtroppo ho scoperto che ci sono ancora molti bacchettoni in giro".

Reazioni a casa?

"Non sono sposata, non ho figli. Ripeto, sono uno spirito libero e non mi sento in colpa".

Manuel Spadazzi