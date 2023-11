La via Emilia più sicura grazie al nuovo semaforo a chiamata

Entrerà in funzione lunedì il semaforico pedonale a chiamata sulla via Emilia a Santa Giustina, lato Santarcangelo. Un impianto c’era già da anni, ma finora si limitava a segnalare l’attraversamento pedonale con i lampeggianti. Dal 27 sarà attivo il nuovo semaforo, atteso da anni dai residenti. Sarà dotato di pulsanti di chiamata e avvisatori acustici per i non vedenti, e anche di un dispositivo che segnalerà il conteggio del tempo. L’opera, commissionata alla società Enel Sole, è costata 21.600 euro e funzionerà in modo simile al semaforo già attivo a Rimini in via della Repubblica. "Un intervento, quello a Santa Giustina, molto richiesto e atteso da tempo – osservano la vicesindaca di Santarcangelo Pamela Fussi e l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli – che consentirà l’attraversamento della via Emilia in totale sicurezza, grazie all’attivazione a chiamata. Il nuovo semaforo è il frutto di un’attività di confronto e ascolto con i cittadini". Un intervento che arriva con alcuni anni di ritardo, visto che fu approvato all’unanimità dal consiglio comunale di Santarcangelo con una mozione nel 2020.

a.g.c.