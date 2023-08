La via Emilia sempre più sicura "Presto completiamo la ciclabile"

Aprirà presto a Santarcangelo il nuovo Eurospar, il supermercato realizzato al posto dello stabilimento ex Pagliarani sulla via Emilia. Il cantiere è a buon punto. Nel frattempo sono partiti i lavori per migliorare la viabilità nell’area e realizzare la nuova pista ciclabile sulla via Emilia. È in corso il cantiere in via Patrignani (foto) dove, ricorda l’assessore Filippo Sacchetti, "verranno ricavati nuovi posti auto e sistemate le aiuole, con nuove piante al posto di quelle ammalorate. A fine agosto poi partiranno i lavori sulla sulla via Emilia per la nuova pista ciclabile che, dalla sede del gruppo Maggioli, arriverà fino a via Piadina". Saranno anche realizzati due attraversamenti pedonali protetti" e "verrà messo in sicurezza l’incrocio di via Bornaccino. Entro la primavera così si completerà il piano che abbiamo fortemente voluto per sistemare la via Emilia, che potrà essere percorsa in sicurezza a piedi e in bici da Santa Giustina fino al parco Francolini".

Intanto procede senza intoppi anche l’intervento di sistemazione del Supercinema, la cui riapertura è prevista a ottobre. Sono stati completati alcuni lavori importanti sul tetto, fra cui la demolizione della vecchia copertura e l’installazione di un sistema di impermeabilizzazioni. Rinnovato anche l’impianto illuminotecnico. I lavori interni procedono con la ritinteggiatura della sala Antonioni. Il cantiere proseguirà con l’installazione dei pannelli fotovoltaici sul tetto. La fase conclusiva riguarderà il restyling della sala Wenders. Intanto i due proiettori digitali sono in manutenzione a Bologna, dopo i danni causati dalle infiltrazioni d’acqua durante l’alluvione. La spesa totale per il Supercinema si aggira interno ai 400mila euro, di cui 282mila finanziati dal Pnrr per lavori di efficienza energetica.