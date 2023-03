"La via Emilia si meritava altro"

"Non c’è che dire: avremo proprio un bel biglietto da visita sulla via Emilia". Il leghista Gabriele Stanchini torna all’attacco sul futuro dell’area ex Paglierani, contro cui sia i consiglieri della minoranza sia le associazioni di categorie avevano già dato battaglia in passato. Per il consigliere della Lega il nuovo supermercatao causera "un indecoroso impatto visivo. Alla faccia dei nostri amministratori che ogni volta richiamano la bellezza, la sostenibilità, la promozione della città. Invece avremo uno ’scatolone’ dal brutale impatto visivo in un’area delicata e percorsa quotidianamente da migliaia di persone. Insomma, un brutto e dozzinale contenitore commerciale e l’ennesima occasione perduta di riconversione urbana, di miglioramento dell’edilizia sulla via Emilia. Una vergogna".