"La viabilità?. Occhio al traffico"

"Quello che ci aspetta sulle strade sarà il solito caos del Sigep". Alessandro Taranto, presidente della Cooperativa dei taxisti, allarga le braccia. La viabilità andrà in crisi, ma quest’anno potrebbe essere anche peggio. "l passaggi a livello di via Pallotta e via XXV Marzo sono oggi coordinati tra loro, per effetto del protocollo di sicurezza di Rfi. Ma questo pone tempi di attesa molto più lunghi. Già oggi ci sono lunghe file. Con il Sigep la situazione non potrà che peggiorare". Meno problemi, invece, ci si aspetta da via Euterpe che continua a rimanere chiusa in direzione mare. "Inciderà, ma non più di tanto. Certo che il problema di via della Fiera intasata rimane, ma il vero tema è che la viabilità riminese, per come è strutturata, non presenta soluzioni all’intenso traffico per il Sigep".