La vigilessa artista in pensione dopo 41 anni

Ha indossato la divisa della Polizia municipale di Riccione per oltre quarant’anni, Mirna Ricci, molto conosciuta e apprezzata anche per le sue doti artistiche: è andata in pensione il 31 dicembre scorso. Un’occasione per ripercorrere la sua carriera, che l’ha vista in prima fila anche come presidente del Gruppo sportivo che per lunghi anni ha organizzato il torneo internazionale calcistico Coppa dell’Amicizia. È stata una delle prime donne a salire sulle moto di servizio e a battersi per l’introduzione della divisa femminile con pantaloni.

Ecco l’ora del riposo, dopo la lunga avventura.

"Ho preso servizio a 22 anni nel 1981. Ho già comprato i biglietti per una vacanza di un mese in Brasile, poi farò un corso per sommelier e mi darò alla pittura e alla famiglia".

Dall’inizio a oggi sono cambiate tante cose...

"All’inizio il nostro compito era aiutare le persone ad attraversare la strada sulle strisce pedonali e dare informazioni ai turisti. Prestavamo servizio con le gonne e per indossare i pantaloni abbiamo fatto una gran battaglia".

Si è occupata tanto di autovelox: qualche aneddoto?

"Un giorno, mentre prestavo servizio in viale Berlinguer, sono passate quattro auto con alte autorità, sono scattate le multe, era previsto pure il ritiro della patente. Altro episodio: con l’avvento delle cinture di sicurezza ho fermato per prima una suora, mi è dispiaciuto, ma l’ho dovuta multare, la legge è uguale per tutti".

Ha vissuto pure momenti difficili?

"Una sera durante il turno a pochi metri mi è caduto alle spalle un pino. Peggio ancora: mentre con un collega in pattuglia ero ferma a un semaforo, scattato il verde, il camion che ci affiancava all’incrocio con viale Berlinguer è partito nel momento in cui una signora attraversava la strada con la bicicletta, uccidendola. Una tragedia che mi ha fortemente segnato".

Non sono mancate le soddisfazioni?

"Anni fa ho ricevuto con tanto piacere una lettera di ringraziamento dagli operatori di viale Dante e l’elogio dell’allora assessore Ermeti. Con altri colleghi presidiavo pure viale Ceccarini, che doveva essere impeccabile, non si potevano stendere all’esterno vestiti e teli da mare, era vietato mettere fuori dalla porta gli scatoloni. Tra gli altri momenti di lavoro davvero belli l’arrivo della Befana in elicottero con migliaia di bimbi felici".

Ha pure presieduto il gruppo sportivo.

"Si, per dieci anni. Con l’ausilio della Robintur organizzavamo la Coppa dell’amicizia che richiamava numerose squadre da Ucraina, Russia e Romania, nonché da Francia, Svizzera, Germania, Irlanda, Ungheria e Inghilterra. La squadra londinese aveva sempre una divisa perfetta, i giocatori erano impeccabili, dei gentlemen".

Ha visto alternarsi più comandanti?

"Tanti, non ricordo nemmeno più quanti, da Giuseppe De Carlo a Nazario Gabellini, Olmeda, Gherardi, e poi Emiliano Righetti, Fabio Franchini, Graziella Cianini, fino a Pierpaolo Marullo, Achille Zechini e Isotta Macini".

Giungono intanto altre soddisfazioni?

"Ho finito col botto. L’11 dicembre la Rubiconia Accademia dei Filopatridi di Savignano mi ha conferito il Premio speciale della critica alla memoria del Cavaliere Dario Montemaggi, per la mia opera ‘Pensiero’. Una soddisfazione visto che sono maestro d’arte, diplomata in architettura e arredamento".

Nives Concolino