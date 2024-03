La violenza sulle donne non è follia

Stefania Spanò, in arte Anarkikka, napoletana, rinata in una casa di campagna della provincia di Latina "dopo una vita segnata da storie pesanti dalla quale sono uscita in maniera catartica cominciando a raccontare" grazie alla passione per il disegno digitale con il mouse, che l’ha fatta diventare nel giro di meno di dieci anni una delle vignettiste più amate dalle femministe italiane.

Poche linee tratteggiano il caschetto nero quasi perfetto del suo personaggio, Anarkikka, fenomeno social, nato nel 2012 col soprannome di sua figlia, poi diventato il suo alter ego con blog su l’Espresso. Quasi, se non fosse per quella ciocca a forma di virgola che accompagna le emozioni di questa settenne, tutte racchiuse nei suoi occhi a volte tristi a volte stupiti, spesso indignati. Si indigna, Anarkikka, e prende posizione contro un sacco di cose. Soprattutto, contro la violenza maschile sulle donne e quella assistita dai bambini come lei, alla cui infanzia negata dà voce nelle sue tavole, nate sul web e diventate nel tempo mostre itineranti. Una della quali, "Non chiamatelo raptus", è stata presentata ieri dal centro antiviolenza Rompi il Silenzio al terzo piano dell’ala nuova del Museo della Città. Presenti, oltre alla vignettista anche Emma Petitti, presidente dell’assemblea regionale dell’Emilia Romagna e la vicesindaca di Rimini, Chiara Bellini. Nel corso del pomeriggio presentata anche l’esposizione dei lavori della scuola Zavatta operatore grafico e di stampa, classe terza. Il progetto ha come titolo “Caleidoscopio. Focus sulla violenza e differenza di genere” finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.