La Virtus a riposo forzato mentre l’Infinity si avvicina

La Virtus Romagna questo fine settimana ha osservato il proprio turno di riposo nel girone A. Le biancorosse sono rimaste sedute in poltrona a guardare mentre L84 Torino non è riuscita a scappare, fermata dal Jasnagora quarto della classe. La Virtus si vede, invece, avvicinare in classifica dall’Infinity che è riuscita a prendersi tutte in casa contro le romagnole della Polisportiva 1980. La Virtus ora riprende a pensare al futuro. Nessuna vittoria per le ragazze di mister Spada nelle tre gare disputate nell’anno nuovo. Domenica di riposo, come da calendario, e ora la sosta. Con il ritorno in campo poi previsto per il 18 febbraio.

Futsal B. Girone A (14ª giornata): Jasnagora-L84 Torino 2-0, Hurricane-Mediterranea 4-6, Villaguardia-Athena Sassari 5-8, Bagnolo-Pero 3-8, Infinity-Polisportiva 1980 6-1. A riposo la Virtus Romagna.

Classifica: Mediterranea 39; Pero 31; Athena Sassari 29; Jasnagora 25; L84 Torino 21; Virtus Romagna 18; Infinity 17; Polisportiva 1980 11; Villaguardia 7; Hurricane 5; Bagnolo 1.