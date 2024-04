La Virtus chiude il campionato in casa dell’Athena Sassari

Con i playoff già in tasca oggi la Virtus Romagna si gioca gli ultimi punti della regolar season sul campo dell’Athena Sassari. Un match nel quale le biancorosse di Romagna avranno la possibilità di superare proprio le sarde in classifica raggiungendo un miglior piazzamento in chiave spareggi. Un’occasione anche per dimenticare l’ultimo ko casalingo contro la capolista Mediterranea, regina indiscussa del girone A della serie B. La Virtus in Sardegna avrà anche l’occasione di scaldare i motori in vista della seconda, e ultima, parte della stagione che le biancorosse si sono guadagnate con largo anticipo.

Futsal B femminile. Girone A (22ª giornata): Mediterranea-Jasnagora, Athena Sassari-Virtus Romagna, Infinity-Villaguardia, Polisportiva 1980-Bagnolo, Pero-L84 Torino. A riposo l’Hurricane.

Classifica: Mediterranea 57; Pero 43; Jasnagora 40; Athena Sassari 36; Virtus Romagna 34; L84 Torino 28; Infinity 26; Villaguardia, Polisportiva 1980 15; Hurricane 7; Bagnolo 3.