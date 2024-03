La Vis si ferma sulla traversa. Derby tra Pietracuta e Tropical

Nell’anticipo della 29ª giornata davanti al pubblico di casa la Vis Novafeltria si prende un punto contro la Savignanese. Novanta minuti senza gol con i sogni di gloria della formazione di mister Costantini che si stampano sulla traversa colpita da Souare. Alla Vis non resta che accontentarsi del punto guadagnato che permette di tenersi alle spalle proprio la Savignanese penultima della classe.

Novafeltria: Lazzarini, Guerra, L.Evaristi, Baldinini, Castellani (30′ st Camara), Giacobbi, Radici (10′ st Toromani), Piva, Souare (23′ st Casalboni), M. Evaristi (43′ st Frihat), Pavani. A disp.: Burioni, Amadei, Giorgini, Gasperoni, Marconi. All.: Costantini.

Savignanese: Amatori, Zoffoli, Mazzarini, Nicolini, Mazzavillani, Mazza (41′ st Forti), Ariyo (31′ st Possenti), Tola, Rizzitelli (25′ st Mazzuoli), Vitalino (43′ st Amaducci), Masciullo (15′ st Mazzarini F.). All.: Montanari.

Arbitro: Cerqua di Trieste.

Note - Ammoniti: Radici, Mazzavillani, Pavani A., Guerra, Piva, Nicolini. Recupero 2′ pt e 4′ st. Angoli 7-5.

Regolarmente in campo oggi Pietracuta e Tropical Coriano. E sarà giornata di derby in Valmarecchia. Dieci i punti a dividere le due squadre in classifica con il Pietracuta che ha tutta l’intenzione di non farsi avvicinare al terzo posto dal Gambettola. E, magari, a sua volta far sentire il fiato sul collo al Granamica. Che guarda quella vetta che il Sasso Marconi ha tutta l’intenzione di non farsi scappare. Posizione di classifica decisamente tranquilla per il Tropical che con i suoi 41 punti si tiene alla larga dalla zona calda, ma spera di fare qualche altro passettino verso la parte medio-alta della classifica.

Eccellenza. Girone B (29ª giornata, ore 14.30): Cava Ronco-Sant’Agostino, Gambettola-Bentivoglio, Masi Torello Voghiera-Granamica, Massa Lombarda-Diegaro, Medicina Fossatone-Sasso Marconi, Pietracuta-Tropical Coriano, Reno-Castenaso. Ieri: Russi-Sanpaimola 0-1, Vis Novafeltria-Savignanese 0-0.

Classifica: Sasso Marconi 61; Granamica 59; Pietracuta 51; Gambettola 47; Medicina Fossatone 46; Reno 45; Russi 44; Tropical Coriano 41; Castenaso 40; Cava Ronco, Sant’Agostino 37; Sanpaimola 34; Massa Lombarda 33; Masi Torello Voghiera, Vis Novafeltria 28; Diegaro 26; Savignanese 24; Bentivoglio 16.