La visita della vice premier del Kosovo : "Obiettivo avviare più intense cooperazioni"

È arrivata a Palazzo Begni nella mattinata di ieri la vice primo ministro e ministro degli Esteri e della Diaspora della Repubblica del Kosovo, Donika Gervalla-Schwarz, accolta dal segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari. La prima visita ufficiale di un ministro degli Esteri del Kosovo, promossa dalle parti attraverso contatti politico-diplomatici, "si inscrive nell’ambito – dicono dagli Esteri – delle ottime relazioni esistenti tra i due Stati, destinate ad ulteriormente incrementarsi attraverso più intense cooperazioni". Durante il colloqui tra i due ministri, con le rispettive delegazioni, sono stati ripercorsi gli sviluppi recenti del rapporto bilaterale "e la volontà di condividere le comuni proiezioni in ambito multilaterale". Beccari ha confermato attenzione e

collaborazione al percorso che il Kosovo sta compiendo per la progressiva adesione agli organismi internazionali e "la condivisione dei principi di pace, libertà e prosperità, propri dei sistemi democratici e ancorati alla preminenza del diritto". Al colloquio bilaterale ha fatto seguito la firma, da parte dei due ministri, del memorandum di intesa sulla consultazioni politiche rafforzate, destinato a favorire un’ampia collaborazione sui principali temi dell’agenda internazionale e bilaterale e un regolare scambio di vedute nei settori di maggiore interesse reciproco. Da Palazzo Begni entrambe le delegazioni si sono poi spostate a Palazzo Pubblico, per l’udienza ufficiale in onore del ministro degli Esteri kosovaro, concessa dai Reggenti.