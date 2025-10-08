La vita di De Meis diventa un film: "Ho amato il Rimini e il Cocoricò. Sono rinato dopo aver perso tutto"

Spesso, a Fabrizio De Meis, sarà sembrato di vivere dentro a un film. Ora in un film la vita dell’ex proprietario del Rimini e del Cocoricò c’è finita veramente. Raccontata tra Rimini e Riccione, nella produzione di Alfio Bardolla Training Group per la regia di Ambrogio Crespi. Nel docufilm La vita che voglio ci sono i suoi momenti d’oro e le grandi cadute al comando del pallone biancorosso, al timone del Cocoricò e oggi alla guida dello Space di Riccione.

Se lo sarebbe mai immaginato di diventare il protagonista di un film? "Direi di no. Conoscevo Crespi da tempo. Avevamo lavorato a un progetto su un film che raccontava il Cocoricò. Non se ne fece nulla. Quando l’ho rivisto e mi ha proposto di raccontare la mia storia. Devo dirle che ci ho pensato su per un bel po’. Sa, non è facile mettere in piazza le questioni più intime. Ci sono state cose belle, ma anche quelle brutte...".

Ciak si gira? "Abbiamo iniziato le riprese a fine luglio. Un’emozione indescrivibile. Ho raccontato gli ultimi 10 anni della mia vita e ammetto che la parte legata al Rimini calcio, a livello emotivo, è stata la più difficile da gestire. Sono rientrato allo stadio di Rimini dopo anni. è stato come tornare a casa tua, ma che non è più tua".

Un capitolo importante della sua vita, più di quello legato alla mitica discoteca sulle colline di Riccione? "Sicuramente molto più doloroso. Quella del Cocoricò è stata un’avventura straordinaria che ha avuto un inizio e una fine, seppur non una bella fine. Con il Rimini il cerchio non si è chiuso. Avevo grandi progetti, mi sono dovuto fermare. Resta una ferita aperta, una missione incompiuta. Ma anche una travolgente storia d’amore. La cosa più bella che mi sia successa, dopo la nascita dei miei figli. Anche se la fine di entrambe, il Rimini e il Cocoricò, è legata a doppio filo".

E lo Space cosa rappresenta? "La mia rinascita. Avevo perso tutto. L’azienda, la casa, la macchina. Quella è stata la mia seconda grande occasione per essere nuovamente un vincente. Mi sono ritrovato in quella situazione con due figli piccoli. Lo dovevo anche a loro. Essere padre mi ha dato forza. Il resto lo ha fatto il mio ego. E onestamente neanche nei miei sogni avrei mai potuto pensare di realizzare una cosa così bella".

Più del ’Cocco’? "Sì perché il Cocoricò l’ho ereditato, non l’ho creato io. A questo traguardo invece ci sono arrivato partendo da zero, lasciando l’Italia. Ho lavorato a Berlino e lì ha preso corpo l’idea dello Space. Con quell’idea sono tornato a casa a realizzala".

Con il calcio ha chiuso? "Ho avuto varie opportunità. Ma non mi vedrei in nessun altro posto che non fosse il Rimini".

Quella è ’La vita che voglio’? "Credo proprio di sì".