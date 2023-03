La vita di mamma e papà senza cellulari

Oggi sembra impossibile ma, alla nostra età, i nostri genitori non avevano lo smartphone. Parliamo delle stesse persone che oggi postano stories su Instagram e hanno chat su whatsapp. Ne abbiamo parlato con loro e abbiamo scoperto che la vita era diversa. Ai loro tempi per incontrare gli amici non ci si accordava con i messaggi, ma con qualche telefonata a casa, oppure ci si ritrovava direttamente al ’solito posto’: parco, bar, cortile. Noi ascoltiamo spesso la musica dalle playlist, ognuno dal proprio telefono, mentre loro creavano compilation, spesso per un amico, registrando una canzone alla volta sulle cassette che ogni tanto si bloccavano e bisognava riavvolgerle manualmente con la matita. Oggi condividiamo sempre foto, video, stickers, anche con chi è lontano, mentre i nostri genitori condividevano con gli altri molte più esperienze reali. Anche se gli smartphone hanno cambiato il nostro modo di stare insieme, dovremmo tutti uscire di più dal digitale e stare insieme nel mondo reale.

Zeno Tonioni,

Eleonora Barducci,

Davide Angelilli,

Jackline Shabani,

Sara Faci II A