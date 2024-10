La vita di un gigante: il film su Sergio Zavoli

L’amicizia con Fellini. La nostalgia di Rimini. Ricordi, sentimenti, sogni di Sergio Zavoli. In quelle interviste, diventate prezioso materiale per il film documentario Il sole tramonta alle spalle e il libro Provinciali del mondo. Zavoli, Fellini e l’immaginario riminese, non c’è (solo) la storia del grande giornalista riminese raccontata da lui stesso, ma anche la sua eredità spirituale.

Un anno dopo l’anteprima al Fulgor, oggi il Grand Hotel (alle 18, ingresso libero) ospiterà la presentazione del film documentario diretto da Mauro Bartoli e del libro scritto da Gianfranco Miro Gori. Ho raccontato tante storie, nessuno ha mai raccontato la mia: con questa frase, ricordano Bartoli e Gori, "Zavoli ci salutò durante il nostro ultimo incontro, quando andammo a trovarlo per ragionare sul progetto di fare un film su di lui, la sua poetica, il suo straordinario modo di raccontare. Quelle sue parole ci hanno poi accompagnato durante tutta la lavorazione del film". Il racconto di Zavoli si intreccia con le interviste al regista Pupi Avati e a Gianfranco Angelucci, amico e collaboratore di Fellini. Il tutto accompagnato nel dallo straordinario repertorio di immagini messe a disposizione dalla Cineteca di Rimini e dall’archivio fotografico della biblioteca Gambalunga. Nel libro di Gori (pubblicato da Aiep) sono pubblicate integralmente le interviste fatte a Zavoli per girare il film.

Quella di oggi è l’occasione per conoscere meglio, attraverso le sue stesse parole, il pensiero di Zavoli e il suo amore per Rimini. Un viaggio intorno all’uomo Sergio, non solo al grande giornalista e poi senatore. A cui, presto, il Comune di Rimini dedicherà con una cerimonia la piazzetta nel borgo San Giuliano.