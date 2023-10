La vittima:: "Denunciamo le violenze"

Esprime soddisfazione per l’esito del processo e ringrazia "tutti coloro, persone fisiche, istituzioni ed associazioni, che mi hanno sostenuta nel periodo che va dal marzo 2022 ad oggi". Sono le parole, rese pubbliche dal suo legale Antonella Mularoni, della vittima nel procedimento penale che ha visto imputato l’ex Reggente, Giacomo Simoncini. "La condanna – si legge nella nota – significa che è stato giudizialmente accertato che il fatto è stato commesso e che lo stesso costituisce reato, nonostante il ripetuto tentativo di screditare la vittima con riferimento ai fatti esplicitati nella denuncia e di sostenere che gli stessi non costituissero reato". La sentenza, "ha anche stabilito che Simoncini dovrà risarcire il danno in favore della vittima in sede civile e rimborsare le spese legali sostenute. Auspichiamo che questa condanna possa incoraggiare le donne a denunciare atti di molestie o violenze nei loro confronti".