L’amore dei familiari è una cura insostituibile. Soprattutto per i bambini ricoverati nella terapia intensiva neonatale dell’ospedale Infermi. I genitori hanno accesso comunque al reparto (ovviamente con tutte le precauzioni del caso), i fratelli e gli altri parenti dei piccoli pazienti invece non possono entrare. Ma grazie alla donazione di tablet e registratori vocali fatta al reparto, ora tutti i familiari possono vedere i bambini e far sentire la loro voce. "La...

L’amore dei familiari è una cura insostituibile. Soprattutto per i bambini ricoverati nella terapia intensiva neonatale dell’ospedale Infermi. I genitori hanno accesso comunque al reparto (ovviamente con tutte le precauzioni del caso), i fratelli e gli altri parenti dei piccoli pazienti invece non possono entrare. Ma grazie alla donazione di tablet e registratori vocali fatta al reparto, ora tutti i familiari possono vedere i bambini e far sentire la loro voce. "La tecnologia aiuta pure mamme e papà: anche quando non sono a contatto con i figli, grazie agli strumenti donati possono parlare loro, cantare canzoni, leggere favole", racconta Gina Ancora, primario del reparto di terapia intensiva neonatale.

E’ stato dimostrato da vari studi "quanto sia importante la stimolazione visiva e sonora sui bambini ricoverati – continua il primario – Perché la voce del medico o dell’infermiera non saranno mai importanti quanto quella della mamma, del papà, del fratellino". Tant’è che le nuove incubatrici sono dotate di monitor e casse sonore, alle quali è possibile collegarsi. Attualmente i bimbi ricoverati nella terapia intensiva neonatale sono 15, e solo uno di loro ha il Covid. Alcuni dovranno restare nel reparto ancora per diverse settimane, e "l’interazione con i genitori e gli altri familiari è fondamentale". Da qui l’uso di tablet e registratori per poter parlare loro in ogni momento. "Sono scene molto commoventi – continua il primario – specialmente per chi è a casa e non può entrare in reparto, e riesce in questo modo a vedere il bambino e a parlargli". Un progetto che fa bene ai piccoli pazienti e alle stesse famiglie.

Una decina di tablet di recente sono stati donati anche al reparto di terapia intensiva adulti. Anche in questo caso lo scopo è quello di poter comunicare con i propri cari ricoverati nel reparto, visto che è impossibile accedere per effetto delle restrizioni anti-Covid. Grazie ai tablet i pazienti possono comunicare con i familiari, salutarli e parlare con loro. Le donazioni di tablet sono state diverse, negli ultimi tempi. Quelle per la terapia intensiva le hanno fatte di recente la PromoRimini e la Eurocellular di Cattolica. Per i piccoli della terapia intensiva neonatale invece ci sono state donazioni da parte dell’associazione ’La prima coccola’ (impegnata in varie attività a sostegno del reparto), e di Sara Tonini e Veronica Brighi.

Manuel Spadazzi