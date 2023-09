‘La voce di Nino’. Santarcangelo ricorda Pedretti

‘La voce di Nino. Da un mondo di scrittura sommerso’ è l’evento, organizzato da Comune di Santarcangelo e Focus, in programma dal 5 ottobre al 3 dicembre, per commemorare il centenario della nascita di Giovanni Maria Pedretti, il grande poeta da tutti conosciuto – appunto – come Nino. Tra gli ospiti dell’evento spiccano Annalisa Teodorani, Silvio Castiglioni e Gianni D’Elia. In mostra, poi, ci saranno esposte cinque opere del fumettista Gianluca Costantini, che si è ispirato ai versi del poeta romagnolo. Quattro i differenti appuntamenti in calendario. Si parte il 5 ottobre con la presentazione alla biblioteca Baldini della mostra e poi le letture di poesie, e prose, inedite di Annalisa Teodorani e Angelo Trezza. Le celebrazioni continuano il 19 ottobre al Supercinema con la musica jazz e soul di Simone Zanchini, Andrea Alessi e Dany Greggio. Domenica 5 novembre, alle 17, riecco la vita di Nino alla biblioteca Baldini, con Silvio Castiglioni e le immagini di Giorgia Galanti, impegnati nel poema radiofonico ‘Tre donne’ a cura di Silvya Plath, la cui traduzione dall’inglese fu proprio di Nino Pedretti. Domenica 3 dicembre gran finale alla Baldini, dove Gianni D’Elia parlerà ‘Da poeta a poeta’.