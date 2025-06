La volata delle Conchiglie: "Pronti in 7 giorni"

"’Non ce la farete’. Me lo sono sentito dire più volte, ma siamo qui e sabato si apre ai clienti". Andrea Falzaresi è pronto alla volata finale. In pochi mesi quello che dall’esterno appariva una struttura abbandonata da oltre una decina di anni si è trasformato un un moderno albergo con tanto di parco acquatico davanti. Ma i lavori non sono finiti. Le squadre di operai continuano a essere impegnate su quello che ancor oggi appare un cantiere, anche se le camere sono già state completate. "Lavoreremo fino a venerdì sera, poco prima prima dell’arrivo dei clienti". Da 0 a 100 in poche ore perché il family hotel del gruppo di Falzaresi non partirà un poco alla volta, testando giorno dopo giorno una struttura nuova.

"Sabato arriveranno circa 250 clienti, una cifra molto vicina alla capienza massima della struttura, dunque sì, è una bella sfida, ma ce la faremo". Fino a poche settimane fa all’interno della struttura lavoravano circa un centinaio di operai al giorno. Nelle Conchiglie era un brulicare di persone. Muratori, cartongessisti, piastrellisti, elettricisti, tutte le squadre erano coordinate per trasformare una edificio abbandonato in un albergo che cambierà faccia a un’intera zona della città. Questo perché le Conchiglie diventerà la porta nord della città di Riccione. Non è un caso se davanti alla struttura, all’incrocio tra viale d’Annunzio e viale Angeloni, l’amministrazione comunale ha realizzato una rotonda con tanto di palme e scritta Riccione. Sarà questo luogo, tra la grande scritta e l’hotel, ad accogliere tutti i turisti che arriveranno da nord in città. Nel frattempo a Le Conchiglie si continua a lavorare.

"Abbiamo terminato gli arredi nelle stanze, ora attendo il grande lampadario nella hall che scenderà dal soffitto. Sarà alto oltre una decina di metri e avrà diversi anelli di cui il più grande di otto metri di diametro. Nei prossimi giorni ci concentreremo soprattutto sulla parte esterna, per completarla in tempo per l’apertura". Oltre alla corsa per presentarsi pronti al momento dell’apertura, c’è un altro elemento da sottolineare. "Apriremo accogliendo i primi 250 clienti, sono tanti. Credo sia un risultato molto importante perché stiamo parlando di una struttura del tutto nuova. Abbiamo venduto le camere sulla carta, facendo vedere dei semplici rendering". Sabato prossimo il taglio del nastro, anche se i nastri per Falzaresi saranno due. A Torre Pedrera, il Club family hotel dell’imprenditore andrà ad aprire l’hotel Punta nord, dopo i lavori di riqualificazione in inverno.

Andrea Oliva