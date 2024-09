La volata di settembre . La Riviera tenta il recupero nel finale: "Numeri in crescita"

"Grazie al bel tempo e al miglioramente del mare contiamo su un settembre positivo. Stiamo anche lavorando, con Visit Rimini, per segnalare ai turisti che il mare è bello, e recuperare quella parte di potenziali ospiti che, dopo le notizie sulla mucillagine nel mese di luglio e agosto, si stavano orientando verso altre regioni per la loro seconda vacanza". Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera, vede il bicchiere mezzo pieno. Una "settimana critica" sarà da domani al 31 agosto, tra conclusione del Meeting e riapertura di molte aziende.

La situazione si presenta "a macchia di leopardo, con alcuni alberghi ancora quasi pieni, e altri in sofferenza". "Molto buona la percentuale di riempiemento delle camere per i primi dieci giorni di settembre – continua Carasso –, anche grazie al traino della prima gara di motomondiale a Misano, dal 6 all’8, e ai Campionati mondiali di pattinaggio, dal 7 al 21 alla Fiera, con 3.000-4.000 persone al giorno per tutte le giornate della manifestazione. E poi ci sarà Tecnargilla". Numero importanti, che porteranno vari alberghi a restare aperti fino al 21 o al 25. Mentre una parte chiuderà già domenica 8 settembre e il grosso - almeno due terzi - domenica 15 (l’indomani riapriranno le scuole). A settembre prezzi contenuti, 50-60 euro al giorno a persona la pensione completa nei tre stelle, 70-80 i quattro stelle, "con presenze di tanti stranieri, tedeschi in testa ma anche dall’Est Europa, che faranno la parte del leone".

"Il mese di agosto è stato piuttosto complicato, ma l’abbiamo condotto ormai in porto tutto sommato positivamente, insieme a luglio – attacca Domenico ’Mimmo’ Cimino, dell’omonima catena alberghiera –, sofferenza maggiore in giugno. Quanto a settembre le buone condizioni meteo e gli eventi aiutano parecchio: le prenotazioni arrivano sempre più sotto data, ma la sensazione è molto positiva". Dati della piattaforma turistica H-Benchmark di Rimini indicano 6 punti di presenze in più a settembre 2024 sul settembre 2023. "Per il mese di settembre richieste ce ne sono – attacca Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi Rimini –. Parte degli alberghi chiuderà i battenti già domenica 8, ma il grosso arriverà alla domenica successiva. Quando si fermeranno circa due terzi delle strutture ricettive stagionali". "Settembre si annuncia come un bellissimo mese – attacca Gigi Biotti, Best Western Maison B Hotel –: eventi sportivi, fieristici e congressuali l’hanno reso sold out per noi. Tutti i diversi tipi di turismo sono in positivo, l‘unico ad arrancare è il balneare".

Mario Gradara