"La volata per il Giro comincia con le festività. Subito la promozione, arriveremo in 122 Paesi"

Riccione si colora di rosa e lancia la volata per la tappa del Giro d’Italia attesa il prossimo 17 maggio. Potrebbe sembrare un tempo lontano, ed invece "è fin da ora che dobbiamo muoverci per organizzare al meglio la comunicazione – premette il presidente del consiglio Simone Gobbi –. Già per il periodo natalizio diviene importante comunicare ai turisti che ci sceglieranno questo importante evento". Gobbi ha partecipato mercoledì scorso a Milano a un incontro dedicato alla comunicazione e alla programmazione degli eventi della 107esima edizione del Giro d’Italia. Con Gobbi erano presenti a Milano, Mariagrazia Nicoletti, vicepresidente Riccione Bike Hotels, e Simone Bruscia, coordinatore Turismo Sport Cultura Eventi.

"È stata un’occasione per definire gli aspetti logistici della tappa ma soprattutto per la parte relativa alla comunicazione. Quest’anno a gestire la comunicazione sarà Rcs. Ci saranno 122 Paesi collegati e questo è importantissimo per far conoscere Riccione nel mondo. Tra le azioni che andranno definite al più presto ci sarà la comunicazione della città come partenza di tappa. Andremo a dare a Rcs tutto il materiale fotografico e video necessario. Un materiale che andrà attentamente valutato per l’immagine di Riccione nel mondo che ne verrà. Potremmo anche considerare l’inserimento di immagini o materiale del territorio, quali i borghi dell’entroterra al fine di mostrare un prodotto turistico completo".

Rcs ha anche definito un lancio della prossima edizione della classica del ciclismo con un ‘100 giorni al Giro’. "Il 25 gennaio ogni località sede di tappa illuminerà un luogo simbolico. Queste immagini verranno veicolate attraverso i media e i social di Rcs. Inoltre, guardando alla tappa, sarebbe importante, ed abbiamo il tempo per lavorarci, organizzare un evento il giorno precedente la partenza al quale potremmo invitare i campioni del passato del ciclismo".

a. ol.