La volata per Pasqua in anticipo: "Iniziamo col donare 500 uova"

Cinquecento uova di Pasqua di cioccolato donate ai primi 500 bambini che nel giorno di Santo Stefano si presenteranno in piazza don Minzoni al live show di Aaron, idolo dei teen agers, con altri artisti. Lo segnala Fondazione Verdeblu. "I bambini riceveranno un uovo di Pasqua in fine cioccolato, con all’interno come sorpresa, il braccialetto in silicone, gadget dell’estate 2024 griffato Bellaria Igea Marina". Una curiosa anticipazione della Pasqua nella cornice del Villaggio Energy Christmas, nell’Isola dei Platani, "in una città che si conferma sempre più accogliente per i bambini e famiglie. Questo evento sarà anche il lancio del Concerto Diffuso di Pasqua, infatti sull’incarto delle uova verrà impresso un Qr code che rimanda al programma, con i nomi degli artisti che si esibiranno la sera del 31 marzo 2024, su sei palchi".

Bocche cucite, ma il presidente di Verdeblu Paolo Borghesi annuncia "alcuni ospiti di fama nazionale". La sera prima, la vigilia di Pasqua, sabato 30, Hit Parade Party con Radio Bruno. Per il sindaco Filippo Giorgetti "sono una grande opportunità questi momenti di festa, in cui la città si ritrova ricca di amici, con la possibilità di promuovere le iniziative della Pasqua. Cerchiamo di essere località attrattiva in tutti i mesi dell’anno e di promuoverci in ogni occasione, sfruttando anche il rapporto di amicizia e di affetto che i tanti turisti e, anche i nostri cittadini ci riservano. Ecco perché durante queste festività Natalizie, lanciamo l’idea di passare anche la Pasqua qui a Bellaria Igea Marina". "L’idea di quest’iniziativa – aggiunge Borghesi – è nata da me ed il direttore artistico Andrea Prada. Mi rendo conto che può sembrare una follia ma, lanciare oggi la Pasqua, è un grosso assist per i nostri operatori turistici utile alla loro promozione".